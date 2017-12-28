شكري في زيارة لأبو ظبي للتنسيق

غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري متوجها إلى الإمارات، للقاء نظيره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وقالت القاهرة إن الزيارة تأتي في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر ما بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن "العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة في المنطقة، ولاسيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شؤون دولها، فضلا عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين".

المصدر: RT

نادر همامي