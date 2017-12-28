بوتفليقة يعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية ويأمر بتعميم لغتها

أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بجعل رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ12 يناير/كانون الثاني، يوم عطلة رسمي، كما أمر بالعمل على تعميم اللغة الأمازيغية.

وجاء في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية، الأربعاء: "أمر الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".

وقال البيان إن الرئيس بوتفليقة أوضح أن "هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".

ويشكل الأمازيغ جزءا مهما من مكونات المجتمع الجزائري، ويعدون السكان الأصليين للبلاد ولدول شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي.

ويتمركز الأمازيغ في أربع مناطق رئيسية في الجزائر، أكبر كتلة سكانية في منطقة القبائل الكبرى في الشمال الشرقي، إضافة إلى بعض المناطق من ولايات سطيف وجيجل. ويقطن جزء منهم منطقة تيبازة، 80 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية.

المصدر: الخبر

نادر همامي