نتنياهو يحذر حماس من التصعيد عسكريا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة "حماس" من أي "تصعيد" عسكري، مهددا باستخدام "كافة الوسائل" للدفاع عن إسرائيل.

وقال نتايناهو خلال مراسم في إحدى القواعد الجوية: "لن نسمح ولن نقبل بأي تصعيد من قبل حماس أو عناصر إرهابية أخرى ضد دولة إسرائيل"، وفق ما نقل عنه مكتبه.

وأضاف نتنياهو: "سنستخدم كافة الوسائل للدفاع عن سيادتنا وعن أمن المواطنين الإسرائيليين".

وقرر ترامب مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات شديدة اللهجة من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

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وأدى قرار ترامب الأحادي إلى تظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية، كما قتل 12 فلسطينيا منذ ذلك الحين، عشرة منهم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

يذكر أن القدس في صلب النزاع بين حكومة تل أبيب والفلسطينيين، وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967، ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي