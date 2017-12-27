الكويت: مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل رغم أزمة قطر

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل مساعيها لحل الخلاف بين دول الخليج وقطر رغم فشلها حتى الآن بتقريب وجهات النظر.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي قوله للصحفيين على هامش مؤتمر في الكويت، إنه على الرغم من أن الخلاف الذي لا تبدو له نهاية في الأفق فإن آليات العمل في مجلس التعاون الخليجي "لن تجمد أو تعطل".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم المتشددين وإيران التي تناصب هذه الدول العداء.

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وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن تحركات الدول التي تقاطعها تستهدف الانتقاص من سيادتها.

وتغيب زعماء السعودية والبحرين والإمارات عن قمة لمجلس التعاون الخليجي استضافها أمير الكويت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ودعت الإمارات إلى تشكيل لجنة ثنائية مع السعودية بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

لكن الكويت مصممة فيما يبدو على الحفاظ على المجلس الذي تشكل عام 1980 كحصن واق ضد الجارتين الأكبر العراق وإيران وقالت إن جهودها للمصالحة ستمضي قدما.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي: "بعد انعقاد القمة في الكويت لسنا قلقين على مستقبل المجلس" مؤكدا "عدم توقف جهود الوساطة وأن الانفراج سيتحقق في يوم من الأيام".

المصدر : رويترز

سعيد طانيوس