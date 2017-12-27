إسرائيل تشكر الكاتب المصري زيدان على تصريحاته

أعربت السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن سعادتها بتصريحات المؤرخ يوسف زيدان عن إسرائيل التي من ضمنها أن المسجد الموجود في مدينة القدس ليس الأقصى، و"أن القدس ليس مكانا مقدسا".

وكتبت السفارة عبر حسابها على "فيس بوك": "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر أديب على قناة ONTV الأحد الماضي، ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه"، مشيرة إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين.

وأضافت، "ولا شك أن الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

وكان عدد من نواب البرلمان المصري شنوا هجوما على الكاتب والباحث يوسف زيدان بسبب تطاوله وتشكيكه في وجود المسجد الأقصى، وقوله: إن "إطلاق شعارات الأقصى الجريح والقدس الأسير وأولى القبلتين لن تؤتى بشيء"، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن "الأزهر" بشكل مسيء ووصفه له بأنه سبب التخلف المنتشر في مصر، مؤكدين أنه لابد من وضع حد لما يتحدث عنه من حقائق زائفة للشخصيات التاريخية.

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يذكر أن زيدان واصل إثارة الجدل عبر تصريحاته المختلفة، التي تتعلق بالرموز العربية والإسلامية، وقال مؤخرا: إن "المسجد الموجود في مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى، أن القدس ليس مكانا مقدسا"، وهذا ما جعل المؤرخون يصفونه بـ "خادم إسرائيل الأمين".

المصدر: اليوم السابع

هاشم الموسوي