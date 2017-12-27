الجربا: الحضور الأممي سيؤدي لإنجاح مؤتمر سوتشي

أعرب رئيس تيار "الغد السوري" المعارض، أحمد الجربا، عن اعتقاده بأن حضور الأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيكون مفيدا وسيؤدي إلى إنجاح المؤتمر.

وقال الجربا في حديث لقناة RT، اليوم الأربعاء، "هناك قرار بالذهاب إلى سوتشي.. وهناك شيء مشجع هو أن الأمم المتحدة ستكون موجودة و(المبعوث الأممي) دي ميستورا سيكون موجودا وهناك تركيا وإيران ودول عربية فاعلة أيضا ستكون موجودة، وهذا يعطي الموضوع جدية أكبر، ووجود الأمم المتحدة شيء مفيد".

واعتبر أن الوجود الدولي والعربي، بالإضافة إلى روسيا وتركيا وإيران سيؤدي إلى إنجاح مؤتمر سوتشي.

وأضاف الجربا: "نحن نبحث عن حل للمسألة السورية، وروسيا عامل رئيسي في الحرب والسلام وفي الاستقرار ونبحث مع الأصدقاء الروس سبل الحلول الناجعة في سوريا".

وتعليقا على مسألة الإصلاح الدستوري قال الجربا، إن "كتابة الدستور أمر مهم، وهي تبين أفق سوريا القادم وسوريا الجديدة". وشدد على أن الدستور السوري يجب أن يقوم بصياغته السوريون من داخل وخارج سوريا.

وفي معرض حديثه عن دور الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب الجربا عن رأيه بأن "الأسد مسؤول بنسبة كبيرة عما حصل في سوريا"، مضيفا أن "موضوع الأسد سيناقش، واليوم نحن السوريون لسنا أصحاب القرار، سواء النظام أو المعارضة. هناك أطراف أخرى وتدخلات والنفوذ الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي كبير في سوريا فسنرى كيف ستسير الأمور".

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وتعليقا على مسألة توحيد صفوف المعارضة قال أحمد الجربا: "بالنسبة للهدف المشترك، المعارضة متفقة على وحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى أن يكون النظام السوري ديمقراطيا ويكون نظام تداول للسلطة، هناك وحدة للمعارضة بهذا الاتجاه".

وبشأن المسألة الكردية، أشار السياسي المعارض إلى أن القسم الأكبر من السوريين يرفض أفكار الفدرالية أو أفكارا تؤدي للانفصال.

وتطرق الجربا أيضا إلى الوضع في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال إن "الغوطة الشرقية تعيش حالة حصار وجوع ومأساة، والمأساة الإنسانية هذه غير مقبولة"، مضيفا: "أطلعنا الجانب الروسي عليها وسنرى كيف ستكون الخطوات في الأيام القادمة بهذا الاتجاه".

المصدر: RT

أنطون زوييف