قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره، بل "عواصمه مجتمعة".

وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد قرقاش أن النظام العربي في مأزق، مشيرا إلى أن الحل يكون في التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة.

النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 27 декабря 2017 г.

هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 27 декабря 2017 г.

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى أنه، وفي ظل التنافس الجيواستراتيجي الجاري تكون الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة.

في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 27 декабря 2017 г.

المصدر: تويتر "وزير الدولة للشؤون الخارجية -د.أنور قرقاش"

نتاليا عبدالله