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قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

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قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرةوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره، بل "عواصمه مجتمعة".

وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد قرقاش أن النظام العربي في مأزق، مشيرا إلى أن الحل يكون في التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة.

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى أنه، وفي ظل التنافس الجيواستراتيجي الجاري تكون الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة.

المصدر: تويتر "وزير الدولة للشؤون الخارجية -د.أنور قرقاش"

نتاليا عبدالله 

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