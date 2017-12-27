أردوغان يصل تونس ويرفع إشارة "رابعة" في قصر قرطاج

انطلق في تونس العاصمة اجتماع بين رئيس البلاد باجي قائد السبسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ويستقبل السبسي أردوغان في قصر قرطاج، مقر الرئاسة التونسية، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين قام بها الرئيس التركي إلى تونس.

مباحثات بين الرئيسين التركي والتونسي في قصر قرطاج .. تأتي المحادثات في إطار زيارة بدأها #أردوغان إلى #تونس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وتتواصل ليومينhttps://t.co/AoaPyF0T0jpic.twitter.com/gr6kWsZP9l — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 27 декабря 2017 г.

يتبع..