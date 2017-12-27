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أردوغان يصل تونس ويرفع إشارة "رابعة" في قصر قرطاج

أخبار العالم العربي

أردوغان يصل تونس ويرفع إشارة
وكالة الأناضول
الرئيس التونسي باجي قائد السبسي يستقبل رجب طيب أردوغان
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انطلق في تونس العاصمة اجتماع بين رئيس البلاد باجي قائد السبسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ويستقبل السبسي أردوغان في قصر قرطاج، مقر الرئاسة التونسية، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين قام بها الرئيس التركي إلى تونس.

يتبع..

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