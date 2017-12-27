موسكو تدعو لعدم المماطلة في عقد مؤتمر السوريين في سوتشي

اعتبر ألكسندر لافرينتيف المبعوث الروسي الخاص للتسوية السورية أن الحل في سوريا لا يتطلّب المماطلة أبدا وشدد على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وبهذا الصدد، قال: "لقد تعهدت الدول الضامنة للتسوية خلال مشاورات أستانا الأخيرة بالعمل على تسهيل انعقاد هذا المؤتمر الهام، الذي سيشكل منعطفا هاما على طريق التسوية السياسية في سوريا".

"موعد سوتشي تقرر بشكل نهائي، وسنعقد يومي الـ29 والـ30 من يناير المقبل، والجميع وافقوا على هذا الموعد لإدراكهم ضرورة عدم المماطلة بما يخدم التمهيد لمفاوضات جنيف وتطويرها".

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وتعود مبادرة مؤتمر سوتشي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث من المنتظر أن تتم إليه دعوة ممثلين عن جميع الأطياف الإثنية والدينية السورية، وعن السلطات السورية، إضافة إلى ممثلين عن المعارضتين الداخلية والخارجية ومراقبين عن الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

سوتشي، سوف يأتي نتاجا لمشاورات أستانا التي انطلقت بدعوة من الرئيس بوتين أيضا، وحظيت بدعم وترحيب الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والكازاخستاني نورسلطان نزاربايف، وخلصت إلى الإعلان عن مفاوضات "سورية سورية" برعاية روسية تركية إيرانية تسبق العودة إلى مفاوضات جنيف ومقرراتها للتسوية في سوريا.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا