محمد بن سلمان: السعودية قوية بوسطيتها

أكد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن بلاده قوية بوسطيتها، مشددا على الثوابت الدينية في المملكة، وتحكيم الكتاب والسنة.

ونقل موقع "سبق" الإخباري عن ولي العهد السعودي تشديده خلال حضوره حفل عشاء في منزل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح آل الشيخ تأكيده "ثوابت السعودية الدينية من إقامة التوحيد، والدفاع عنه، وتحكيم الكتاب والسُّنة، والحرص على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم.. مشددًا على أن السعودية قوية بوسطيتها".

sabq.org

sabq.org

ولفت المصدر إلى أن حفل العشاء حضره كبار علماء الدين في المملكة، وفي مقدمتهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

المصدر: سبق

محمد الطاهر