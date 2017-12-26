أسرى معتقل "ريمون" يحتجون على عضو الكنيست المتطرف أورن حازان

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن الأسرى الفلسطينيين في معتقل "ريمون"، بدأوا خطوات احتجاجية ضدّ اعتراض عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حازان لحافلة تقل أهالي أسرى.

وبحسب ما أفادت به وكالة "معا" الفلسطينية، فقد كتب نادي الأسرى على صفحته في موقع "فيسبوك": "الأسرى في معتقل "ريمون" بدأوا خطوات احتجاجية تشمل إرجاع الوجبات وإغلاق الأقسام، ردا على اعتراض عضو الكنيست أورن حازان ومجموعة متطرفة معه لحافلة تقل عائلات أسرى متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات إسرائيلية يوم أمس".

وكان عضو الكنيست المقرب من نتنياهو أورن حزان، هاجم أمهات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأهالي كانت في طريقها إلى سجن "نفحة".

وأحاط عدد من الإسرائيليين بعضو الليكود حزان وأغلقوا الطرق أمام حركة الحافلات، مطالبين بمعلومات حول جنودهم.

إقرأ المزيد

وكان حزان قد تهجم على أمهات الأسرى، قائلا لإحداهن: "ابنك كلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا من تحت الأرض".

وكانت منظمات إسرائيلية ضمن ما يسمى "حملة الإفراج عن الأسرى والمفقودين" في إسرائيل، حاولت إعاقة حافلتين تقلان أمهات وأبناء الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "نفحة".

المصدر: وكالات

أحمد باديان