القوات التركية تواصل تدفقها إلى الأراضي القطرية

صرحت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، بوصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، جنوبي غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية في بيان: "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية".

وأضافت: "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حاليا في كتيبة طارق بن زياد الآلية" .. "و ستباشر القوات المنضمة حديثا مع نظيرتها القطرية تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".

وتابعت: "وصول هذه الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية".

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة القطرية أن التعاون بين البلدين يأتي "ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة".

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جدير بالذكر أن أولى دفعة من القوات التركية وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة في الـ19 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد أن أقر البرلمان التركي مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في قطر، وفقا لاتفاقية وقعتها الدولتان في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

أحمد باديان

المصدر: الأناضول