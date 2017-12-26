إسرائيل تخطط لإنشاء 16 مركزا أمنيا في القدس الشرقية

ذكرت مصادر أن الشرطة الإسرائيلية تخطط لتشييد 16 مركزا أمنيا جديدا في مختلف أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، في إطار خطة لإحكام السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن هذه التحركات تنسجم مع توصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على خلفية "هبّة باب الأسباط"، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو الماضي.

وأشارت المصادر الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودها في "باب العامود" في البلدة القديمة.

وبحسب "معاريف"، فإن الخطة الأمنية التي سميت بـ "خطة باب العامود"، ستكون شاملة ومتكاملة، ووفقا لهذه الخطة، فسيتم تغيير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور ونصب 40 كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة الإسرائيلية من متابعة ما يحدث من جميع الروافد والجهات المؤدية إلى باب العامود.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة