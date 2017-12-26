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الملك عبد الله الثاني: لو حمل أحدهم إلينا 100 مليار$ مساوما على القدس لقلنا له مع السلامة!

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الملك عبد الله الثاني: لو حمل أحدهم إلينا 100 مليار$ مساوما على القدس لقلنا له مع السلامة!
Gettyimages.ru
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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نشر عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية على حسابه في تويتر، مقطع فيديو لتصريح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد فيه أن بلاده لن تغير موقفها من فلسطين.

وقال العاهل الأردني خلال اجتماع مع قيادات أردنية، بحسب أحد المصادر: "نحن لازم نكون عارفين إن موقفنا قوي جدا، عارفين كل إيشي كبير وصغير اللي عم بيصير بالنسبة لمباحثات على مستقبل فلسطين، وأنا مستغرب إنو ناس بيربطوا مساعدات الأردن  بالضغط على الأردن".

وشدد الملك عبد الله الثاني قائلا باللهجة المحلية: "بيجي واحد بقولي 100 مليار دولار للأردن، على حساب الأردن.. مع السلامة.. ما بنقبل ولا فلس".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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