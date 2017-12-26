الملك عبد الله الثاني: لو حمل أحدهم إلينا 100 مليار$ مساوما على القدس لقلنا له مع السلامة!

نشر عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية على حسابه في تويتر، مقطع فيديو لتصريح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد فيه أن بلاده لن تغير موقفها من فلسطين.

وقال العاهل الأردني خلال اجتماع مع قيادات أردنية، بحسب أحد المصادر: "نحن لازم نكون عارفين إن موقفنا قوي جدا، عارفين كل إيشي كبير وصغير اللي عم بيصير بالنسبة لمباحثات على مستقبل فلسطين، وأنا مستغرب إنو ناس بيربطوا مساعدات الأردن بالضغط على الأردن".

العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي: موقفنا قوي جدا، ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن المباحثات التي تدور حول مستقبل #فلسطين_المحتلة، وأستغرب ربط موضوع المساعدات مع بلدنا بهذا الأمر.

تصريح الملك الهاشمي سيغضب #إمارة_أبوظبي وتوابعها بالمنطقة.#الأردن#القدس_عاصمة_فلسطين_الابديةpic.twitter.com/fh3M1Vkqxs — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 25, 2017

وشدد الملك عبد الله الثاني قائلا باللهجة المحلية: "بيجي واحد بقولي 100 مليار دولار للأردن، على حساب الأردن.. مع السلامة.. ما بنقبل ولا فلس".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر