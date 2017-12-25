مراسلتنا تفند نبأ رفض "طيار تونسي" قيادة الرحلات من وإلى الإمارات!

فندت مراسلتنا في تونس خبر رفض "تونسي ادعى أنه طيار يعمل في الخطوط اليابانية" قيادة الرحلات من وإلى الإمارات"، على خلفية منع الأخيرة التونسيات من استقلال طائراتها باتجاه الإمارات.

وكانت وسائل إعلام تونسية تحدثت في وقت سابق عن شخص يدعى أكرم النويشي، ادعى أنه طيار ورفض الطيران إلى الإمارات، احتجاجا على قرارها منع التونسيات من دخول أراضيها.

ويبدو أن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خدع بهذا النبأ وأيد المدعو أكرم النويشي، وعلق على قراره بالامتناع عن قيادة الرحلات من وإلى الإمارات، بأنه "شأن يعنيه".

وصرح الجهيناوي لراديو "شمس أف أم" الاثنين قائلا: "بارك الله فيه أخذ موقفا وطنيا وكمواطن تونسي هذا يشرفه".

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وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة "طيران الإمارات" بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ محدد لهذه الإجراءات.

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وأثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات" باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

وردت السلطات التونسية بدورها على الإجراء الإماراتي، بإصدارها قرارا أمس الأحد يقضي بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وأعلنت الشركة بدورها تعليق رحلاتها إلى تونس على إثر ذلك.

المصدر: "شمس أف أم" + وكالات

أحمد باديان