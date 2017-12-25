تشيلي تعفي الإماراتيين من التأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنه أصبح بإمكان الإماراتيين السفر إلى جمهورية تشيلي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول لعام 2017.

وجاء ذلك بناء على مذكرة تفاهم بالإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي الإمارات وتشيلي، والتي جرى توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أبوظبي، ونصت على إعفاء المواطنين من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرات السفر المسبقة لكلا البلدين.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السفير أحمد سعيد الهام الظاهري: "يمكن لحاملي جوازات السفر العادية دخول أراضي جمهورية تشيلي بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة"، مؤكدا أن توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء يساعد مواطني الإمارات على زيارة دول العالم بسهولة ويسر دون الحاجة لتأشيرة مسبقة مما يعكس تطور العلاقات الخارجية للدولة.

وأشار الظاهري إلى أن القرار سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين أبوظبي وسانتياغو.

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة بلغ 138 دولة".

مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة ١٣٨ دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 25 декабря 2017 г.

وأضاف: "سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتشيلي تمتد منذ عام 1978.

المصدر: الإمارات اليوم

هاشم الموسوي