ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع الملك سلمان على ضرورة مواجهة إيران

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته إطلاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) صاروخا بالستيا على العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة "واس" أن الرئيس الفرنسي أعرب في الاتصال الهاتفي اليوم الأحد عن "إدانة الجمهورية الفرنسية لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ودعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها".

كما ذكرت "واس" أن الرئيس الفرنسي أكد على "ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني في المنطقة والمتمثل في "دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة".

المصدر: واس

نادر همامي