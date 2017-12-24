10 مليارات دولار و12 اتفاقية.. أردوغان يقول إن الخير سيهل على السودان

اعتبر رئيس السودان عمر البشير، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحبة وفد وزاري للسودان، تاريخية، تعكس اهتمام أردوغان ببناء علاقات مميزة بين البلدين.

وأكد البشير أن هذه الزيارة هي قفزة كبيرة في العلاقات بين البلدين، وهي بداية لعلاقات قوية.

من جانبه ثمن أردوغان العلاقات مع السودان، مؤكدا أن أنقرة عارضت العقوبات التي فرضت على السودان لأنها أضرت كثيرا به.

وقال أردوغان: "تركيا تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع السودان إلى مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توقيع 12 اتفاقية في مختلف المجالات مع السودان".."وتم الاتفاق على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي مع السودان".

إن وقوف #السودان الشقيق إلى جانب تركيا ليلة انقلاب ال١٥ من تموز أظهر لنا أخوة وود الشعب السوداني وحكومته .

نسأل الله ألا يعيد علينا تلك الليلة الظلماء pic.twitter.com/eRxKpwNuES — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) 24 декабря 2017 г.

ودعا الرئيس التركي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار. وقال أردوغان إن "حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار".

وأعرب أردوغان عن شكره لنظيره السوداني البشير على الوقوف إلى جانب تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، في الخامس عشر من يوليو/تموز عام 2016.

هذا وأقام الرئيس السوداني عمر البشير، مراسم استقبال رسمية، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل الخرطوم، اليوم الأحد.

وبدأ الرئيس التركي اليوم جولة أفريقية تستمر أربعة أيام استهلها بالسودان، وتشمل أيضا تشاد وتونس، ويتصدر تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي جدول أعمالها.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي