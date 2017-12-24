بعد الإفراج عنه.. الدويش يكشف ظروف احتجازه في الريتز

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن السلطات أفرجت عن عدد من محتجزي فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، على خلفية قضايا فساد عام، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

وبحسب "عكاظ" فإن أبرز المفرج عنهم، وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، مفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العامة.

وكانت بلومبيرغ أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام. وشهدت تلك الفترة أيضا إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت بنوكا بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم، بحسب عكاظ.

وفي سياق متصل تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صورا لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم في اليومين الماضيين.

بالصور.. خروج الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش من الريتز بعد التسوية pic.twitter.com/R4eWI2vqCT — الموجز السعودي 🇸🇦 (@saudistuf) 24 декабря 2017 г.

انباء عن الإفراج عن وزير الماليه السابق ابراهيم العساف pic.twitter.com/1rLo9x9vmz — اقتصاسيات (@eqtsasyat) 23 декабря 2017 г.

#فرحه_مطير_بسعود_الدويش

شكرا لجميع المشاركين والمهئنين

في براءة الشيخ سعود الدويش

سوا من قبيلتنا #مطير أو من قبل قبائل الصديقة

ولا ننسى صاحب الفضل الكبير

ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله صاحب القلب الكبير اللي دائمآ يسعد ابناء هذا الوطن حفظه الله

صوره أخيرة 👍 pic.twitter.com/vt50xhiU92 — مطير #مطير (@m6er1) 23 декабря 2017 г.

كما نشر موقع "إرم" نيوز فيديو يظهر فيه الدويش، وهو يستقبل مهنئين بخروجه من الريتز ويتحدث عن تفاصيل احتجازه.

المصدر: عكاظ

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نتاليا عبدالله