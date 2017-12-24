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ظريف يهنئ العالم بعيد الميلاد المجيد

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ظريف يهنئ العالم بعيد الميلاد المجيدوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أرشيف
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هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العالم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة كتب ظريف عبر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "أتمنى أن يكون ميلادا سعيدا ويحمل السلام للعالم".

و استشهد ظريف في تغريدته بقوله تعالى "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وجيهاً في الدُّنيا والآخرة". 

المصدر: تويتر

نتاليا عبدالله 

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