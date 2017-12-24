ظريف يهنئ العالم بعيد الميلاد المجيد

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العالم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة كتب ظريف عبر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "أتمنى أن يكون ميلادا سعيدا ويحمل السلام للعالم".

"The angels said, Mary, God gives you glad-tidings of a Word from Him whose name is Christ, Jesus, son of Mary; highly honored in this world and the next" Quran 3:45

A very happy and peaceful Christmas to all. May Christ's universal message of peace be embraced in the coming year — Javad Zarif (@JZarif) 23 декабря 2017 г.

و استشهد ظريف في تغريدته بقوله تعالى "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وجيهاً في الدُّنيا والآخرة".

المصدر: تويتر

نتاليا عبدالله