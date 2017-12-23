يلدريم: العالم أشهر البطاقة الحمراء في وجه أمريكا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن "العالم أشهر بطاقة حمراء في وجه القرار الأمريكي الجائر وغير المنصف"، بتمريره القرار الذي قدمته تركيا واليمن بشأن القدس.

وصرح يلدريم أثناء كلمة في مؤتمر لـ"حزب العدالة والتنمية": "البشرية جمعاء أوقفت الأيادي التي امتدت إلى القدس والمسجد الأقصى، ومن اليوم فصاعدا لا يمكن لأحد أن يدخل في حسابات خاطئة عبر طريق استهداف القدس".

وأشار يلدريم إلى أن تمرير الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار أظهر أن "القوي ليس دائما صاحب الحق، وإنما صاحب الحق هو الأقوى دائما".

إقرأ المزيد

وأضاف يلدريم: "لقد خسر أولئك الذين يسعون إلى التسلط عبر التهديد والابتزاز ووقعوا على قرارات مغرورة".

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت الخميس بأغلبية 128 صوتا، قرارا قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان