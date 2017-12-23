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تركيا ترد عمليا على تغريدة "فخر الدين" الإماراتية

أخبار العالم العربي

تركيا ترد عمليا على تغريدة
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تعتزم بلدية أنقرة تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية، وتسميته "شارع فخر الدين باشا"، تيمنا بالقائد العثماني على خلفية التوتر الدبلوماسي الحاصل بين تركيا والإمارات.

وعلمت وكالة "الأناضول" التركية، أن رئيس البلدية مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613"، ليصبح "فخر الدين باشا".

ومن المقرر تغيير الاسم بموجب قرار يُتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، ويتم عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع.

يأتي هذا الإجراء من بلدية أنقرة بعد تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والتي اعتبر فيها أن القائد العسكري التركي فخر الدين باشا قام عام 1916 بسرقة أموال أهل المدينة، واتهمه بارتكاب جرائم ضد السكان المحليين.

وفخر الدين باشا، هو آخر قائد عثماني حكم المدينة المنورة، ورفض تسليمها للبريطانيين في أعقاب معاهدة "موندروس" التي استسلمت الدولة العثمانية بموجبها لقوات الحلفاء في الحجاز.

هذا وتداول رواد التواصل الاجتماعي قرار أنقرة بتغيير اسم الشارع بين مؤيد وبين مستنكر. 

 

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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