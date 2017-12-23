الحريري يغني "هلا بالخميس" مع منشد سوري

ظهر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني في بيت الوسط.

ودندن الحريري إلى جانب المنشد السوري معن برغوث، أغنية "هلا بالخميس" المشهورة. ويظهر المقطع رئيس الوزراء اللبناني وهو يسأل: "بعد بكرا شو؟"، ويرد برغوث عليه قائلا: "هلا بالخميس… هلا بالرئيس".

وفي وقت سابق، قد ظهر الحريري في مطار رفيق الحريري، مع بعض المضيفات والموظفين وهو يردد برفقتهم نفس الأغنية، أثناء التقاط صورة "سيلفي".

#هلا_بالرئيس😁

أفخم سيلفي الشيخ سعد الحريري 🇱🇧

الشخصية المحبوبة والمتواضعة جداً

شكراً على استضافتكم دولة الرئيس ❤️@saadhariripic.twitter.com/8Z58gXQThC — معن برغوث (@m3nofficial) 19 décembre 2017

المصدر: وكالات

رُبى آغا