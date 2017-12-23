أنباء متضاربة عن غارة إسرائيلية على سوريا

تضاربت الأنباء عن انفجارات قالت وسائل إعلام إنها وقعت في محيط دمشق، وأنها ناجمة عن غارة إسرائيلية.

وفيما لم تصدر السلطات السورية أي تأكيد لهذه الأنباء نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية سورية مطلعة لم تسمها، نفي صحتها بالمطلق.

وكان موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ذكر، أن انفجارات هزت ضواحي العاصمة دمشق ومحيطها، ليلة السبت، مرجحا أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي على مواقع للحكومة في ضواحي العاصمة دمشق، أو لأسباب أخرى مجهولة.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية كانت نفذت غارة على منطقة حسيا في حمص وسط سوريا مطلع الشهر الماضي، تصدت لها قوات الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله