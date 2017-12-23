رئيس كوت ديفوار يقلد أمير قطر أعلى وسام في بلاده

قلد الحسن عبد الرحمن واتارا رئيس كوت ديفوار، أمس الجمعة، الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، "الوسام الوطني للجدارة"، والذي يعد أعلى وسام في بلاده.

وفي وقت سابق عقد الشيخ تميم وواتارا، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها "بحث سبل تعميق وتطوير علاقات البلدين"، وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وكوت ديفوار، خامس محطة ضمن جولة إفريقية لأمير قطر تشمل 6 دول، بدأها الأربعاء بزيارة السنغال، ثم مالي، وبوركينا فاسو وغينيا، ويختتمها بزيارة غانا.

وتعد هذه ثاني جولة إفريقية لأمير قطر خلال العام الجاري، وثالث جولة خارجية له منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي.

أشكر فخامة الرئيس الحسن واتارا على حسن الضيافة .. زيارة ناجحة ومباحثات مثمرة وضعت خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التاريخية بين كوت ديفوار وقطر في شتى الميادين خاصة الطاقة والاستثمار والسياحة بما يخدم مصالح شعبينا. pic.twitter.com/sNItwQ2YeJ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 22 décembre 2017

المصدر: الأناضول

رُبى آغا