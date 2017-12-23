تحذير من تفشي الدفتيريا في اليمن

حذرت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روسبوتربنادزور) المواطنين الروس من تفشي مرض الخناق (الدفتيريا) في اليمن.

وأعلنت هذه المؤسسة الحكومية الروسية عن تسجيل 28 حالة وفاة نتيجة هذا المرض هناك.

وجاء في بلاغ صدر عن الهيئة ونشر على موقعها بالإنترنت يوم السبت: "مع حلول يوم 4 ديسمبر، تم تسجيل 318 حالة اشتباه بالإصابة بمرض الخناق في اليمن. وسجلت 28 حالة وفاة هناك نتيجة المرض".

وأشارت المؤسسة الرقابية المذكورة إلى أن 95% من حالات الوفاة بهذا المرض في اليمن، كانت بين الأطفال دون سن 15 عاما.

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وقال البيان: تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "أطباء بلا حدود" بتقديم الدعم الطبي والإعلامي والإرشادي التوضيحي لوزارة الصحة اليمنية في مجال مكافحة تفشي هذا المرض وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى.

وطلبت روسبوتربنادزور من المواطنين الروس أخذ هذه المعلومات بالاعتبار عند تفكيرهم بزيارة اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الدفتيريا أو الخناق هو مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي لدى الإنسان وتنتقل العدوى فيه عن طريق التلامس أو تنفس رذاذ إفرازات الأشخاص المصابين. وفي غالبية دول العالم يجري تلقيح الأطفال للوقاية من المرض الذي في حالة عدم معالجته بالوقت المناسب قد يؤدي إلى الموت.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين