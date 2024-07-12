وأضافت البلدية في تصريح اليوم الجمعة أن "الاحتلال يستهدف حي تل الهوا (في مدينة غزة) منذ 9 أشهر ومنطقة الصناعة مكتظة بالنازحين في أبراج سكنية".

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وأشارت إلى أن "الاحتلال استهدف خزانات المياه والأشجار والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية".

وأكدت أن "35% من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية شرقي غزة دمرت بالكامل".

وقالت: "لا نستطيع إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل".

#شاهد

مشاهد من حي الرمال في غزة عقب انسحاب جيش الاحتلال منه. pic.twitter.com/2iAcNtHNBX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 12, 2024

وأردفت: "نحن بحاجة عاجلة للوقود ومعدات ثقيلة للاستجابة لنداءات الإغاثة وإعادة مد الكهرباء".

وأوضحت أن "نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء مدينة غزة والأمراض والأوبئة تنتشر".

وذكرت بلدية غزة أن "هناك كميات محدودة جدا من المواد الغذائية بأسعار خيالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات".

#صور | آثار الخراب والدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في منطقة الصناعة ومحيطها.

تصوير: محمد حجازي pic.twitter.com/eZkrdMGDND — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 12, 2024

وفي وقت سابق من اليوم قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه عثرت على جثامين لفلسطينيين متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في منطقة الصناعة وحي تل الهوا بمدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة صباح اليوم.

وفي هذا السياق ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا بمدينة غزة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال لا تزال متمركزة في مناطق رغم انسحابها من تل الهوا ومنطقة الصناعة".

وحذر المواطنين من "التحرك في محيط حي تل الهوا ومنطقة الصناعة رغم انسحاب الاحتلال".

المصدر: RT