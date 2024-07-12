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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 09:07 GMT

    بلدية غزة: إسرائيل تعمدت جعل المدينة غير قابلة للحياة

    قالت بلدية مدينة غزة إن الجيش الإسرائيلي "تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة".

    بلدية غزة: إسرائيل تعمدت جعل المدينة غير قابلة للحياة
    Globallookpress

    وأضافت البلدية في تصريح اليوم الجمعة أن "الاحتلال يستهدف حي تل الهوا (في مدينة غزة) منذ 9 أشهر ومنطقة الصناعة مكتظة بالنازحين في أبراج سكنية".

    وأشارت إلى أن "الاحتلال استهدف خزانات المياه والأشجار والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية".

    وأكدت أن "35% من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية شرقي غزة دمرت بالكامل".

    وقالت: "لا نستطيع إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل".

    وأردفت: "نحن بحاجة عاجلة للوقود ومعدات ثقيلة للاستجابة لنداءات الإغاثة وإعادة مد الكهرباء".

    وأوضحت أن "نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء مدينة غزة والأمراض والأوبئة تنتشر".

    وذكرت بلدية غزة أن "هناك كميات محدودة جدا من المواد الغذائية بأسعار خيالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات".

    وفي وقت سابق من اليوم قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه عثرت على جثامين لفلسطينيين متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في منطقة الصناعة وحي تل الهوا بمدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة صباح اليوم.

    وفي هذا السياق ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا بمدينة غزة".

    وأضاف أن "قوات الاحتلال لا تزال متمركزة في مناطق رغم انسحابها من تل الهوا ومنطقة الصناعة".

    وحذر المواطنين من "التحرك في محيط حي تل الهوا ومنطقة الصناعة رغم انسحاب الاحتلال".

    المصدر: RT

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