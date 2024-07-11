"تطاول على مسند الإمارة".. حبس نائب كويتي سابق 21 يوما بسبب انتقاده قرارا يخص "الحسينيات"
قررت النيابة العامة في الكويت حبس النائب السابق حسين القلاف لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي بتهمة "التطاول على مسند الإمارة" والطعن في حقوق الأمير وسلطته.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق القلاف بعد قيامه بتسجيل منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم "عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي".
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/6JKxgbReXg— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) July 9, 2024
هذا وأوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في وقت سابق، سبب عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على رواد الحسينيات.
الكويت.. وزير الداخلية يوضح سبب عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات
المصدر: RT + صحيفة "القبس"
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