وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق القلاف بعد قيامه بتسجيل منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم "عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي".

هذا وأوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في وقت سابق، سبب عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على رواد الحسينيات.

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المصدر: RT + صحيفة "القبس"