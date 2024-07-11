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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 16:00 GMT

    "تطاول على مسند الإمارة".. حبس نائب كويتي سابق 21 يوما بسبب انتقاده قرارا يخص "الحسينيات"

    قررت النيابة العامة في الكويت حبس النائب السابق حسين القلاف لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي بتهمة "التطاول على مسند الإمارة" والطعن في حقوق الأمير وسلطته.

    "تطاول على مسند الإمارة".. حبس نائب كويتي سابق 21 يوما بسبب انتقاده قرارا يخص "الحسينيات"
    Legion-Media

    وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق القلاف بعد قيامه بتسجيل منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم "عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي".

    هذا وأوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في وقت سابق، سبب عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على رواد الحسينيات.

    المصدر: RT + صحيفة "القبس"

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