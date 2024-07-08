"قصف مستوطنة لأول مرة منذ بداية إطلاق النار".."حزب الله" ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل يوم الاثنين
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 8 يوليو 2024، وفقا للآتي": «
1- الساعة :17:05 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 18:00: استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.
3- قصف مستوطنة هغوشريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفرحونة.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا.
5- الساعة 20:15: قصف مستوطنة يسود همعليه بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).
6- الساعة 20:40: استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المباشرة، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا».
جدير بالذكر أن مستوطنة يسود هامعليه تقصف للمرة الأولى وتقع شمال مستوطنة غدوت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، وتبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية أكثر من 10 كلم.
المصدر: RT
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