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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:54 GMT

    "قصف مستوطنة لأول مرة منذ بداية إطلاق النار".."حزب الله" ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل يوم الاثنين

    نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

    وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 8 يوليو 2024، وفقا للآتي": «

    1- الساعة ‌:17:05‌‏ استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

    2- الساعة 18:00: استهداف ‏موقع الراهب بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.

    3- قصف مستوطنة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة.

    4- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏حولا.

    5- الساعة 20:15: قصف مستوطنة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).

    6- الساعة 20:40: ‏استهداف ‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المباشرة، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏حولا».

    جدير بالذكر أن مستوطنة يسود هامعليه تقصف للمرة الأولى وتقع شمال مستوطنة غدوت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، وتبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية أكثر من 10 كلم.

    المصدر: RT

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