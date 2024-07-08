وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 8 يوليو 2024، وفقا للآتي": «

1- الساعة ‌:17:05‌‏ استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 18:00: استهداف ‏موقع الراهب بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- قصف مستوطنة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة.

4- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏حولا.

5- الساعة 20:15: قصف مستوطنة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).

6- الساعة 20:40: ‏استهداف ‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المباشرة، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏حولا».

جدير بالذكر أن مستوطنة يسود هامعليه تقصف للمرة الأولى وتقع شمال مستوطنة غدوت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، وتبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية أكثر من 10 كلم.

المصدر: RT