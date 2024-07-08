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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 19:52 GMT

    رسالة من السيسي إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

    هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

    رسالة من السيسي إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية
    AFP

    وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان: "بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية".

    وأشار المستشار فهمي إلى أن الرئيس المصري "تمنى للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني".

    جدير بالذكر أنه يوم السبت الماضي، أعلنت الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

    وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

    المصدر: RT

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