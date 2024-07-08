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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 08:51 GMT

    مصر.. وزير الدفاع الجديد في أول جولة ميدانية بصحبة السيسي (صور)

    نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي صورا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر خلال تفقد جاهزية الجنود المصريين.

    مصر.. وزير الدفاع الجديد في أول جولة ميدانية بصحبة السيسي (صور)

    ونشرت الرئاسة المصرية الصور للرئيس السيسي وهو يتناقش مع وزير الدفاع الجديد ورئيس الأركان الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة.

    يذكر أن السيسي قام بتعيين وزير الدفاع المصري السابق محمد أحمد زكي مساعدا له لشؤون الدفاع، ورئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

    وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

    وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

    ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

    المصدر: RT

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