وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن الدوريات التابعة لها ضبطت كذلك مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به.

وتم افتتاح المعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس الاثنين الماضي بعد إغلاقه نحو 3 أشهر، بحضور وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري.

المصدر: RT