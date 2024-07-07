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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:31 GMT

    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)

    ضبطت دوريات أمنية ليبية أمس السبت كميات من الوقود المهرب في مركبات للمسافرين عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا.

    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)

    وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن الدوريات التابعة لها ضبطت كذلك مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به.

    وتم افتتاح المعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس الاثنين الماضي بعد إغلاقه نحو 3 أشهر، بحضور وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري.

    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)
    ضبط كميات من الوقود المهرب في منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (صور)

    المصدر: RT

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