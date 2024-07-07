وتزامن ذلك مع زيارة وفد يضم 14 خبيرا في مجال الطيران، على رأسه مدير أمن الطيران الأردني عبدالله النسور ليبيا، حيث كان في استقباله مدير أمن الطيران الليبي ومدير مطار معيتيقة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمراسم بالمطار.

يذكر أن آخر زيارة للوفد كانت سنة 2021 حيث جرى توفير كافة الشروط لاستىناف حركة الطيران بين عمان وطرابلس.

المصدر: RT