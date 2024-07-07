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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 12:54 GMT

    الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس

    استأنفت الخطوط الجوية الأردنية أمس السبت رحلاتها إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا بعد انقطاع استمر عشر سنوات.

    الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس

    وتزامن ذلك مع زيارة وفد يضم 14 خبيرا في مجال الطيران، على رأسه مدير أمن الطيران الأردني عبدالله النسور ليبيا، حيث كان في استقباله مدير أمن الطيران الليبي ومدير مطار معيتيقة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمراسم بالمطار.

    يذكر أن آخر زيارة للوفد كانت سنة 2021 حيث جرى توفير كافة الشروط لاستىناف حركة الطيران بين عمان وطرابلس.

    المصدر: RT

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