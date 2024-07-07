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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 11:03 GMT

    البحرين.. ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون دينار

    ضبطت إدارة مكافحة المخدرات البحرينية مواد وحبوب مخدرة تصل قيمتها إلى حوالي نصف مليون دينار.

    البحرين.. ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون دينار

    كما تم القبض على 4 أشخاص متورطين في تهريب وترويج هذه الشحنة، التي تزن حوالي 84 كيلوغرام من المواد المخدرة، وحوالي 18500 حبة مخدرة.

    وأوضحت الإدارة أنه فور ورود معلومات عن المتورطين، تم تشكيل فريق أمني مختص لبدء عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوياتهم وأماكن إخفاء المواد المخدرة.

    وذكرت الإدارة أنه تم القبض على المتهمين في حالة تلبس أثناء ترويجهم للمواد المخدرة، حيث تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة يُعتقد أنها من حصيلة البيع.

    وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

    المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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