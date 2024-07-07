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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 01:05 GMT

    فنانة مصرية شهيرة تنجو من حادث سير مميت (صورة)

    كشفت الفنانة المصرية الشهيرة نشوى مصطفى تعرضها لحادث خطير بسيارتها تسبب في حدوث إصابات بليغة لها.

    فنانة مصرية شهيرة تنجو من حادث سير مميت (صورة)
    Gettyimages.ru

    وكتبت نشوى مصطفى على حسابها في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت.. كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش".

    وتابعت: "أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

    ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صور أشعة أجرتها بعد تعرضها للحادث.

    المصدر: RT

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