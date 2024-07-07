وكتبت نشوى مصطفى على حسابها في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت.. كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش".

وتابعت: "أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".



ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صور أشعة أجرتها بعد تعرضها للحادث.

المصدر: RT