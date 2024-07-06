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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:57 GMT

    بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

    بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراسم إنزال الكسوة القديمة للكعبة استعدادا لإسدال الكسوة الجديدة.

    بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
    Sputnik

    ووفقا للعادة السنوية، فإن الكسوة الجديدة في طريقها إلى المسجد الحرام من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات ووفقا لمعايير محددة.

    ويشرف فريق سعودي متخصص على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة.

    وتمر عملية صناعة كسوة الكعبة المشرفة، بتسع مراحل دقيقة.

    ويضم الفريق الخاص بصناعة كسوة الكعبة المشرفة 159 صانعا حرفيا متمكنا يعملون على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة.

    المصدر: RT + وكالات

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