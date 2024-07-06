بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراسم إنزال الكسوة القديمة للكعبة استعدادا لإسدال الكسوة الجديدة.
ووفقا للعادة السنوية، فإن الكسوة الجديدة في طريقها إلى المسجد الحرام من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات ووفقا لمعايير محددة.
فيديو | مسيرة من التعظيم..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2024
#كسوة_الكعبة الجديدة في طريقها إلى صحن المطاف#الإخبارية pic.twitter.com/AQfHiRznad
ويشرف فريق سعودي متخصص على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة.
فيديو| دخول #كسوة_الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/eK6gWQtJLO— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2024
وتمر عملية صناعة كسوة الكعبة المشرفة، بتسع مراحل دقيقة.
ويضم الفريق الخاص بصناعة كسوة الكعبة المشرفة 159 صانعا حرفيا متمكنا يعملون على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة.
المصدر: RT + وكالات
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