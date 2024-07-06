ووفقا للعادة السنوية، فإن الكسوة الجديدة في طريقها إلى المسجد الحرام من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات ووفقا لمعايير محددة.

فيديو | مسيرة من التعظيم..

#كسوة_الكعبة الجديدة في طريقها إلى صحن المطاف#الإخبارية pic.twitter.com/AQfHiRznad — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2024

ويشرف فريق سعودي متخصص على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة.

وتمر عملية صناعة كسوة الكعبة المشرفة، بتسع مراحل دقيقة.

ويضم الفريق الخاص بصناعة كسوة الكعبة المشرفة 159 صانعا حرفيا متمكنا يعملون على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة.

المصدر: RT + وكالات