إقرأ المزيد البرلمان الليبي يكشف عن جاهزيته لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام

وشدد صالح خلال لقائه مع نائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري أمس الأربعاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيرا إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي عقده بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة في البلاد.

وأوضح صالح أن المجلس أوفى بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13 وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.

وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.

المصدر: RT