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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:01 GMT

    عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وحل الأزمة الليبية

    أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين للاختيار في انتخابات حرة ونزيهة.

    عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وحل الأزمة الليبية
    AFP

    وشدد صالح خلال لقائه مع نائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري أمس الأربعاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيرا إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
    وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي عقده بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة في البلاد.

    وأوضح صالح أن المجلس أوفى بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13 وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.

    وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.

    المصدر: RT

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