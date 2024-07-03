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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 21:08 GMT

    اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة

    أعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستعقد يوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، لبحث "سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والتوسع الاستيطاني".

    اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة
    Legion-Media

    وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن "الاجتماع سيبحث الحراك العربي، خاصة وأنه سينعقد في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل قرارات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة".

    وأضاف أن "الاجتماع سيبحث التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها".

    هذا وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث.

    كما نددت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لويز ووتريدج في وقت سابق، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة منذ 9 أشهر.

    المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية

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