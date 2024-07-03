وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن الانفجار بمقر القيادة في صور، المعتمدة حتى الفترة الأخيرة، تقول إن سبب الانفجار كان تسربا للغاز.

وفي نوفمبر 2022 قررت إسرائيل تشكيل لجنة لإجراء تحقيق جديد في ما حدث قبل 40 عاما من ذلك. وشارك في التحقيق عشرات العناصر في وكالة الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى العلماء والخبراء.

November 11, 1982

Tyre, Lebanon

75 members of Israeli Security Forces were murdered in the explosion.

The formal investigation has been reopened.....🙏😇 pic.twitter.com/nLigBB31xh — Buck Parish (@flatbush711) November 18, 2022

وقالت المسؤولة في "الشاباك"، التي لم يكشف عن اسمها، للصحفيين، يوم الأربعاء، إن فريق التحقيق درس كامل المعلومات المتاحة حول الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل وبعد الحادث، وبحث المعلومات الاستخباراتية وتشاور مع خبراء المتفجرات والطب الشرعي.

وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد "باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تماما أنه كان هجوما إرهابيا، وليس تسربا للغار".

واستنتجت اللجنة بأن التفجير الانتحاري نفذ بسيارة مفخخة من نوع "بيجو 504"، حيث تم التعرف على رفات غير تابعة لأي واحد من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك العثور على أجزاء السيارة المذكورة في المكان.

11 Nov 1982- 1st suicide #carbomb-"Prince of Martyrs" Ahmad Qasir exploded at #Israel HQ in Tyre #Lebanon,killing 75 pic.twitter.com/d73ausqEEH — Africa Bush Wars (@ModernConflict) November 13, 2013

وأكدت المسؤولة في "الشاباك" أن السيارة المفخخة كانت تحمل قنبلة بوزن 50 كغم وأسطوانات غاز، تسبب تفجيرها بانهيار المبنى.

وحسب استنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نفذ بإشراف إيران، وإن عماد مغنية، القيادي في "حزب الله" اللبناني كان متورطا فيه.

ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير الذي كان عمره 17 عاما. ويسميه "حزب الله" بأنه "الشهيد الأول". وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وأطلق اسمه على أحد الشوارع في طهران. كما يحيي "حزب الله" ذكرى تنفيذ الهجوم سنويا كـ"يوم الشهيد".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن هذا الحادث سيعتبر من الآن "هجوما إرهابيا".

وجدير بالذكر أن تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في صور، الذي نفذ أثناء حرب لبنان في 11 نوفمبر عام 1982 أسفر عن مقتل 91 شخصا، بينهم 76 عسكريا إسرائيليا وعدد من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية