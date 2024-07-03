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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 15:28 GMT

    ألمانيا تلقي القبض على 5 أشخاص بزعم ارتكابهم جرائم حرب في سوريا

    قال ممثلو الادعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على سوري وأربعة من أصول فلسطينية سورية لا يحملون جنسية للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قبل نحو 10 سنوات

    ألمانيا تلقي القبض على 5 أشخاص بزعم ارتكابهم جرائم حرب في سوريا
    Globallookpress

    وذكر الادعاء أنه يشتبه في أن أربعة من المعتقلين كانوا ينتمون لحركة مسلحة تحمل اسم "حركة فلسطين حرة" في سوريا.

    وذكر ممثلو الادعاء في البيان أن هناك اشتباها قويا في أنهم تورطوا في "قتل والشروع في قتل مدنيين وهو ما يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

    وزعم الادعاء أنهم شاركوا في حملة قمع في مخيم اليرموك في يوليو 2012، حيث تعرض المتظاهرون المدنيون للاستهداف وإطلاق النار.

    كما يواجه الأربعة وفقا للادعاء اتهامات بـ"لكم مدنيين وركلهم بين عامي 2012 و2014 عند نقاط تفتيش، إلى جانب ضرب مواطنين بأعقاب البنادق".

    والتزاما بقوانين الخصوصية الألمانية أشير إليهم فقط بأسماء "جهاد أ." و"محمود أ." و"سمير س." و"وائل س." و"مظهر ج.".

    ووفق وكالة "رويترز"، نسقت السلطات الألمانية مع نظيرتها في السويد من أجل إجراء تحقيق مشترك، حيث أفادت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل بأنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد كذلك لارتكابهم جرائم تنتهك القانون الدولي في سوريا عام 2012.

    المصدر: "رويترز"

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