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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 14:50 GMT

    الزيارة الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل مسعود بارزاني (فيديو)

    استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأربعاء في بغداد، رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني والوفد المرافق له.

    الزيارة الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل مسعود بارزاني (فيديو)
    RT

    وقال مراسل RT إن زيارة مسعود بارزاني لبغداد هي الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.

    وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من المواضيع، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي والإصلاحي، وسبل المضي في استكمال البناء المؤسساتي للدولة وفق الدستور والقانون، وإرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات، والتعاون لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين في كل العراق.

    كما جرى التباحث في التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وانعكاس هذه التداعيات على الأمن والاستقرار الاقليميين.

    وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة بارزاني، مؤكدا أن الحكومة ماضية بفتح فرص التنمية وآفاق المستقبل بما يعود بالخير على أبناء الشعب في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار.

    من جانبه قدم مسعود بارزاني شكره لرئيس مجلس الوزراء على تعاونه، معربا عن تقديره لدوره في تذليل العقبات مع الإقليم.

    وأقام السوداني مأدبة غداء على شرف بارزاني والوفد المرافق له بحضور عدد من رؤساء وممثلي مختلف القوى السياسية.

    المصدر: RT

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