مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:20 GMT

    وفاة السفير الروسي في الجزائر

    توفي السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفاييف بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 69 عاما.

    وفاة السفير الروسي في الجزائر
    MFA Russia

    ونعت وزارة الخارجية الروسية شوفاييف في بيان لها جاء فيه: " ببالغ الأسف نعلن عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر".

    وشددت الخارجية على أن شوفاييف "أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا".

    وأعربت الوزارة عن "حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وتقدمت بالعزاء لعائلة وأصدقاء السيد فاليريان شوفاييف"، وأكدت على أن ذكراه "ستبقى خالدة ومشرقة في القلوب إلى الأبد".

    وقد ولد شوفاييف في 16 مارس عام 1955 في بارناول، واختار السلك الدبلوماسي عقب تخرجه من معهد العلاقات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الروسية عام 1977، وكرس حياته كلها لخدمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن خاض مسيرة مهنية بدأت من مساعد مناوب في سفارة الاتحاد السوفيتي لدى لبنان إلى سفير فوق العادة ومفوض روسيا لدى الولايات المتحدة. وقد عمل شوفاييف في مناصب مختلفة بالمكتب المركزي وفي سفارات الاتحاد السوفيتي وروسيا بالخارج.

    وفي الفترة من 2004-2008، عمل شوفاييف سفيرا لدى ليبيا، وفي الفترة 2008-2012 شغل منصب سفير روسيا لدى العراق، وفي 2018-2022 لدى المغرب، وكان يشغل منصب السفير لدى الجزائر منذ عام 2022.

    وحصل شوفاييف إلى جانب الرتبة الدبلوماسية "سفير فوق العادة ومفوض" وسام الشجاعة، وحصل على رسالة شكر من الرئيس الروسي ولقب "العامل الفخري بوزارة الخارجية الروسية".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)