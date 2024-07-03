إقرأ المزيد الجزائر تدعو إلى الاستعجال بتأمين وصول المساعدات لغزة

ونعت وزارة الخارجية الروسية شوفاييف في بيان لها جاء فيه: " ببالغ الأسف نعلن عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر".

وشددت الخارجية على أن شوفاييف "أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا".

وأعربت الوزارة عن "حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وتقدمت بالعزاء لعائلة وأصدقاء السيد فاليريان شوفاييف"، وأكدت على أن ذكراه "ستبقى خالدة ومشرقة في القلوب إلى الأبد".

وقد ولد شوفاييف في 16 مارس عام 1955 في بارناول، واختار السلك الدبلوماسي عقب تخرجه من معهد العلاقات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الروسية عام 1977، وكرس حياته كلها لخدمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن خاض مسيرة مهنية بدأت من مساعد مناوب في سفارة الاتحاد السوفيتي لدى لبنان إلى سفير فوق العادة ومفوض روسيا لدى الولايات المتحدة. وقد عمل شوفاييف في مناصب مختلفة بالمكتب المركزي وفي سفارات الاتحاد السوفيتي وروسيا بالخارج.

وفي الفترة من 2004-2008، عمل شوفاييف سفيرا لدى ليبيا، وفي الفترة 2008-2012 شغل منصب سفير روسيا لدى العراق، وفي 2018-2022 لدى المغرب، وكان يشغل منصب السفير لدى الجزائر منذ عام 2022.

وحصل شوفاييف إلى جانب الرتبة الدبلوماسية "سفير فوق العادة ومفوض" وسام الشجاعة، وحصل على رسالة شكر من الرئيس الروسي ولقب "العامل الفخري بوزارة الخارجية الروسية".

المصدر: RT