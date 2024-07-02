وأضاف الخبير أن "كمية المياه التي تأتي عند السد من بحيرة تانا تعادل كمية المياه المستخدمة في توليد الكهرباء، كما أن إجمالى التخزين في سد النهضة على مدار السنوات الأربع الماضية بلغ 41 مليار م3".

وأوضح أن إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضى بعد تصريف حوالي 6 مليار م3 وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 م، وظلت كمية المياه في البحيرة ثابتة عند 35 مليار م3 خلال الشهور القليلة الماضية نظرا لتساوي كمية المياه التي تأتي عن سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التي تخرج منه بعد تشغيل التوربينين.

وذكر الدكتور عباس شراقي أن "الأمطار في الزيادة نهاية يونيو وأصبح الوارد أكبر من الخارج، وبدأ تعويض الستة مليارات السابقة".

وأشار إلى أن "منسوب البحيرة ارتفع حوالي 2 م بإضافة حوالي مليار م3 واحد خلال الأسبوعين الماضيين، ومع زيادة الأمطار التدريجي سوف تستعيد البحيرة باقي الستة مليارات يوم 20 يوليو الجاري عند متوسط إيراد يومي حوالي 250 مليون م3/يوم.

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وأكد خبير المياه أنه "بعد ذلك يبدأ التخزين الخامس، التخزينات السابقة أيضا كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التي يتم صرفها من خلال بوابتي التصريف، التخزين الأول بدأ أول يوليو 2020 بدون تعويض لعدم وجود تخزين سابق، والثاني 4 يوليو 2021، والثالث 11 يوليو 2022، والرابع 14 يوليو 2023، والخامس طبقا لمعدلات الأمطار الحالية متوقع 20 يوليو الجاري".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية