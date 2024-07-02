وقال أردوغان في كلمة ألقاها بعد اجتماع الحكومة، يوم الثلاثاء: "كنا نبذل جهودا مكثفة من أجل إيجاد الحل السياسي للنزاع في سوريا المجاورة، الذي يستمر منذ أكثر من 13 عاما وحصد أرواح مليون شخص".

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وتابع: "كنا نحاول منع مواصلة إراقة الدماء عبر مختلف القنوات وحققنا نتائج إيجابية حول بعض الأمور على الأرض. وهناك إمكانية لاتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تساهم في إحلال السلام والهدوء".

وأكد أن أنقرة لا تسعى لاحتلال أراضي أي دولة أخرى أو الاعتداء على سيادتها.

يذكر أن القوات التركية دخلت الأراضي السورية في شمال البلاد منذ أغسطس عام 2016. وترفض سلطات سوريا وجود القوات التركية على أراضيها وتعتبر التواجد التركي احتلالا غير شرعي.

المصدر: نوفوستي