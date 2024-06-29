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مصر.. التحقيق مع 5 متهمين ألقوا طفلا من الطابق الخامس أثناء سرقتهم مسكنا

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مصر.. التحقيق مع 5 متهمين ألقوا طفلا من الطابق الخامس أثناء سرقتهم مسكنا
AFP
القاهرة - صورة من الأرشيف -
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باشرت نيابة المعصرة في مصر التحقيق مع 5 متهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعد أن استشعر بهم وقاومهم في أثناء تسللهم لسرقة بيته بمنطقة المعصرة.

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وطالبت نيابة المعصرة من رجال المباحث بسرعة التحري حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

في تفاصيل الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة إشارة من مستشفى قصر العيني تفيد باستقبال طفل عمره 14 سنة مصاب بكسور ونزيف داخلي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام 5 لصوص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه تصادف وجوده بالمكان حيث قاوم اللصوص الذي قاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر: "الأهرام"

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