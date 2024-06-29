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اقتصرت على القطاع الشرقي.. حزب الله اللبناني ينفذ 3 عمليات استهدفت تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية

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اقتصرت على القطاع الشرقي.. حزب الله اللبناني ينفذ 3 عمليات استهدفت تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية
RT
اقتصرت على القطاع الشرقي.. حزب الله يستهدف تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية
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أصدر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد بيانا لملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي التي نفذها يوم السبت 29 يونيو 2024.

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وأعلن الإعلام الحربي أن المقاومة نفذت يوم السبت 3 عمليات اقتصرت على القطاع الشرقي.

وقال في البيان إنه تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

وأضاف أنه استهدف أيضا تجهيزات تجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها.

وأفاد بأنه قصف دبابة ‏ميركافا وآلية "نمر" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالصواريخ ‏الموجهة.

وأكد أنه تمت إصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

المصدر: RT

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