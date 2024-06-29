مسؤول مصري سابق يؤكد انتهاء مشكلة كبرى يعاني منها عشرات ملايين المصريين خلال أسبوعين

أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، السبت" أنه بمجرد وصول أول شحنة مستوردة من الغاز المسال إلى مصر سوف تسهم في تخفيف حدة أزمة انقطاع الكهرباء.

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وقال في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير":" شحنات الغاز المسال التي سيتم استيرادها سوف تحل أزمة كبيرة في ملف تخفيف الأحمال ".

وأضاف مدحت يوسف:" الأولوية الأولى لاستخدامات شحنات الغاز ستكون لتوليد الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء في مصر ".

وأردف:" مصر قامت أيضا بالتعاقدعلى كميات من المازوت من أجل استخدامه في توليد الطاقة والكهرباء بما يسهم في تأمين احتياجات الكهرباء ".

ولفت إلي أن مصر استوردت كميات إضافية من المازوت حوالي 300 ألف طن مازوت، ستدعم تأمين احتياجات محطات الكهرباء.

وتابع: "أزمة تخفيف أحمال الكهرباء ستأخذ بعض الوقت ووفقا لتقديرات المسؤولين ستنتهي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، في حال توالت شحنات المازوت في توقيتاتها المحددة.

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واستطرد: "من الممكن أن يحدث تأخير في شحنات المازوت والغاز نتيجة التغيرات المناخية أو الجوية، لكن مع ورود الناقلة الخاصة بالغاز لن تكون ازمة انقطاع الكهرباء مثلما هي الآن".

وأكد أن أزمة الكهرباء على وشك الانتهاء، مضيفا: "نتوقع انتهاءها أو تراجع حدتها منتصف الشهر المقبل".

المصدر: صدى البلد+ وكالات