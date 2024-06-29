لا يبشر بالخير.. تفاعل مع تعليق علاء مبارك على مناظرة بايدن وترامب

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، والتي جرت في أتلانتا بولاية جورجيا الخميس الماضي.

ونشر علاء في صفحته بموقع "إكس" تغريدة أرفقها بصورة تجمع المتنافسين وتحوي على استطلاع رأي لـ"سي إن إن" يذكر أن ترامب تفوق على بايدن بنسبة 67% بينما بايدن حصل على نسبة 33%، قائلا: "مناظرة دون المستوى لا تليق بدولة من المفروض أنها دولة عظمى ! مناظرة تحولت إلى مشاجرة فقيرة من تبادل الاتهامات و الإهانات وادعاءات كاذبة بين المرشحين".

وأضاف: "أداء متعثر وكارثي لبايدن ظهور محزن يبدو مهزوزا مع وجود صعوبة في النطق وترامب الذي يبدو متماسكا يتحدث بوضوح واثق من نفسه حاضر ذهنيا".

مناظرة دون المستوى لا تليق بدولة من المفروض انها دولة عظمى ! مناظرة تحولت إلى مشاجرة فقيرة من تبادل الاتهامات و الإهانات وادعاءات كاذبة بين المرشحين ؛ اداء متعثر وكارثي لبايدن ظهور محزن يبدو مهزوزاً مع وجود صعوبة في النطق و ترامب الذى يبدو متماسكاً يتحدث بوضوح واثق من نفسه حاضر… pic.twitter.com/cbVDjSHpIh — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 28, 2024

وختم تغريدته: "النتيجة فوز ترامب وصدمة للديمقراطيين من أداء بايدن فهل يقوم الحزب الديمقراطي بالبحث عن بديل لبايدن، في كل الأحوال بايدن او ترامب شيء لا يبشر بالخير".

ونالت تغريدة علاء مبارك تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل وكانت الردود مختلفة على كلامه، وقال أحدهم: "باختصار كلاهما يحتاج بديل".

مناظرة دون المستوى لا تليق بدولة من المفروض انها دولة عظمى ! مناظرة تحولت إلى مشاجرة فقيرة من تبادل الاتهامات و الإهانات وادعاءات كاذبة بين المرشحين ؛ اداء متعثر وكارثي لبايدن ظهور محزن يبدو مهزوزاً مع وجود صعوبة في النطق و ترامب الذى يبدو متماسكاً يتحدث بوضوح واثق من نفسه حاضر… pic.twitter.com/cbVDjSHpIh — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 28, 2024

فيما علق ناشط آخر: "فعلا تهريج".

فعلا تهريج — ليلى إبراهيم بن حمد (@Laila_Ibrahim_) June 28, 2024

وعلق حساب قائلا: "كلاهما خراب علينا".

كلاهما خراب علينا — Mohamed Tharwat (@MohamedTharrwat) June 28, 2024

وفي استطلاع رأي أجرته وكالة "مورنينج كونسلت" ونشر اليوم السبت، أظهر أن 60% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون استبدال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا للنتائج قال 60% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب استبدال بايدن "بالتأكيد" بمرشح ديمقراطي آخر لرئاسة الولايات المتحدة بعد أدائه الضعيف في المناظرة المتلفزة ضد دونالد ترامب.

وأعرب 44% من المستطلعين عن دعمهم لخصمه السياسي الجمهوري دونالد ترامب، ويعتقد 57% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء ترامب كان أفضل من أداء بايدن في المناظرة.

وتم إجراء الاستطلاع في الولايات المتحدة وشمل ما يقرب من 2000 شخص من المواطنين البالغين.

وكانت نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية في أبريل الماضي، أظهرت أن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب يتمتع بدعم عدد أكبر من الناخبين من رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن.

وجرت يوم الخميس الماضي، أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

المصدر: "RT"