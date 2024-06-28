خارجية الأردن تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن "في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وحرصا على سلامتهم".

وأكدت الخارجية على ما ورد في البيان الذي أصدرته في تاريخ 31 أكتوبر 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استنادا إلى "الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير سفيان القضاة، أن "هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين".

وفي الآونة الاخيرة أعلنت العديد من الدول الإقليمية والأوروبية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية جددت يوم 21 يونيو الجاري، دعوتها لكافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

كما حثت وزارة الخارجية الهولندية الهولنديين على مغادرة لبنان، كما حثت كندا مواطنيها في لبنان على مغادرة البلد، ووجهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد ذاته.

المصدر: "المملكة"+"RT"