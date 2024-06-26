ليبيا.. انتشال 14 جثة متحللة في مدينة سرت (صور)

انتشل فريق جمعية "الهلال الأحمر" الليبي في سرت 14 جثة متحللة في حي (720) الجيزة البحرية بمدينة سرت خلال إزالة مبان مدمرة.

وبعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بمدينة سرت تفيد بوجود جثث بمنطقة الجيزة البحرية التي تتم فيها حاليا أعمال الإزالة الشاملة (مباني مدمرة) توجهت الفرق التابعة لـ"لهلال الأحمر" الليبي فرع سرت بعد إتمام كافة الاجراءات القانونية نحو المنطقة والتي تم مسحها بالكامل بحثا عن أي جثث من الممكن أن تكون متواجدة بهذا الحي الذي تعرض لدمار كامل خلال حرب 2016 وبالفعل تم خلال عملية المسح انتشال أكثر من 14 جثة.

وقام الفريق بترقيم الجثث ووضعها في الأكياس الخاصة بها و جرى نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بسرت لإتمام الاجراءات المتعلقة بها وأخذ عينات الحمض النووي الخاص بكل جثة.

المصدر: RT